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Saluki. Summer Sound x билайн
Билеты от 2700₽
Киноафиша Saluki. Summer Sound x билайн

Saluki. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Концерт SALUKI на Summer Sound x билайн

Лето — это время не только солнца и отдыха, но и ярких музыкальных событий. На фестивале Summer Sound x билайн вас ждет уникальная возможность погрузиться в мир группы SALUKI. Приготовьтесь к незабываемому шоу, где прозвучат лучшие композиции из их разрывного альбома BOlSHIE KURTKI, а также культовые хиты с WILD EA$T.

Что вас ожидает?

На концерте SALUKI вы услышите:

  • Лучшие треки из альбома BOlSHIE KURTKI, который получил высокие оценки критиков и зрителей.
  • Классические хиты с альбома WILD EA$T, ставшего знаковым для группы.
  • Новые музыкальные эксперименты и неожиданные аранжировки.

Где и когда?

Концерт пройдет сразу в трех городах фестиваля, что дает возможность каждому фанату насладиться атмосферой SALUKI. Следите за расписанием и выбирайте удобное для вас время и место!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на Summer Sound x билайн!

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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 2700 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30

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