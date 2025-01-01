Saluki. Summer Sound x билайн

Концерт SALUKI на Summer Sound x билайн

Лето — это время не только солнца и отдыха, но и ярких музыкальных событий. На фестивале Summer Sound x билайн вас ждет уникальная возможность погрузиться в мир группы SALUKI. Приготовьтесь к незабываемому шоу, где прозвучат лучшие композиции из их разрывного альбома BOlSHIE KURTKI, а также культовые хиты с WILD EA$T.

Что вас ожидает?

На концерте SALUKI вы услышите:

Лучшие треки из альбома BOlSHIE KURTKI , который получил высокие оценки критиков и зрителей.

, который получил высокие оценки критиков и зрителей. Классические хиты с альбома WILD EA$T , ставшего знаковым для группы.

, ставшего знаковым для группы. Новые музыкальные эксперименты и неожиданные аранжировки.

Где и когда?

Концерт пройдет сразу в трех городах фестиваля, что дает возможность каждому фанату насладиться атмосферой SALUKI. Следите за расписанием и выбирайте удобное для вас время и место!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на Summer Sound x билайн!