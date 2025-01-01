Спектакль «Сальто-мортале» на сцене Омского дома актера: тайны цирковой души

Что скрывает под маской человек, посвятивший себя искусству? Что происходит с артистом, когда заканчивается безудержное цирковое веселье? Спектакль «Сальто-мортале» предлагает зрителям погрузиться в мистическую историю о том, какие события – трагические и смешные, грустные и веселые – могут происходить в цирке по ночам.

Сюжет

Во время циркового представления над телом упавшего клоуна склоняются четыре персонажа: Толстый, Белый, Рыжий и Черный. Каждому из них отведена роль, отражающая разные грани творческой личности артиста. Это уникальная возможность для них создать свои персональные цирковые номера и выяснить, кто из них лучший.

Персонажи и их конфликты

Кто же они – эти клоуны? Товарищи или соперники? Почему их попытки покинуть сцену оказываются безуспешными? Ответы на эти вопросы не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Душа Артиста фантастична, ранима и непредсказуема, и каждый из персонажей стремится найти свое место в этом театре абсурда.

В ролях

Данил Супрун

Кирилл Фриц

Тимофей Греков

Александр Карпов

Евгений Сухотерин

Режиссура

Спектакль поставила Анастасия Неупокоева, известная своими яркими и эмоциональными работами. Ее подход к материалу позволяет глубже понять внутренний мир артистов и их борьбу за признание и любовь зрителей.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о том, что происходит за кулисами циркового искусства.