Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сальто-мортале
Киноафиша Сальто-мортале

Спектакль Сальто-мортале

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сальто-мортале» на сцене Омского дома актера: тайны цирковой души

Что скрывает под маской человек, посвятивший себя искусству? Что происходит с артистом, когда заканчивается безудержное цирковое веселье? Спектакль «Сальто-мортале» предлагает зрителям погрузиться в мистическую историю о том, какие события – трагические и смешные, грустные и веселые – могут происходить в цирке по ночам.

Сюжет

Во время циркового представления над телом упавшего клоуна склоняются четыре персонажа: Толстый, Белый, Рыжий и Черный. Каждому из них отведена роль, отражающая разные грани творческой личности артиста. Это уникальная возможность для них создать свои персональные цирковые номера и выяснить, кто из них лучший.

Персонажи и их конфликты

Кто же они – эти клоуны? Товарищи или соперники? Почему их попытки покинуть сцену оказываются безуспешными? Ответы на эти вопросы не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Душа Артиста фантастична, ранима и непредсказуема, и каждый из персонажей стремится найти свое место в этом театре абсурда.

В ролях

  • Данил Супрун
  • Кирилл Фриц
  • Тимофей Греков
  • Александр Карпов
  • Евгений Сухотерин

Режиссура

Спектакль поставила Анастасия Неупокоева, известная своими яркими и эмоциональными работами. Ее подход к материалу позволяет глубже понять внутренний мир артистов и их борьбу за признание и любовь зрителей.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о том, что происходит за кулисами циркового искусства.

Режиссер
Анастасия Неупокоева
В ролях
Данил Супрун
Кирилл Фриц
Тимофей Греков
Александр Карпов
Евгений Сухотерин
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше