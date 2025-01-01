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Салон красоты, или о чем говорят женщины
Киноафиша Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или о чем говорят женщины

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пикантный спектакль с Натальей Бочкаревой

Погрузитесь в атмосферу женских откровений и пикантных тайн, развернувшихся в самом неожиданном месте — салоне красоты! Здесь не только создаются новые образы, но и решаются личные драмы, раскрываются секреты и обновляются души.

Актёрский состав

На сцене выступят звёзды кино и театра: Наталья Бочкарёва, Жанна Эппле, Карина Мишулина, Денис Матросов, Екатерина Казанцева, Игорь Гаспарян и Анатолий Смиранин. Их персонажи, словно под прицелом лупы, раскрывают всю палитру женских характеров — от нежности до настоящей решимости.

Сюжет

Салон красоты становится местом, где кресло мастера превращается в исповедальню. Пока женщины сидят за маникюром или на стрижке, они делятся самыми сокровенными мыслями: о любви, изменах, мечтах и разочарованиях. День, который вам предстоит увидеть, полон жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются героини. А мастера салона — не просто парикмахеры, они и психологи, и спасители в личных драмах своих клиенток.

Что вас ждёт?

Остроумные диалоги, детективные расследования и неожиданные повороты делают этот спектакль увлекательным и ярким. Истории о любви и жизни, смешные и трогательные моменты подарят зрителям незабываемые эмоции.

В ролях
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Екатерина Казанцева
Карина Мишулина
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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