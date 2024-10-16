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Салон красоты, или О чем говорят женщины
Билеты от 1000₽
Киноафиша Салон красоты, или О чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или О чем говорят женщины

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пикантный спектакль с Натальей Бочкаревой

Погрузитесь в атмосферу женских откровений и пикантных тайн, развернувшихся в самом неожиданном месте — салоне красоты! Здесь не только создаются новые образы, но и решаются личные драмы, раскрываются секреты и обновляются души.

Актёрский состав

На сцене выступят звёзды кино и театра: Наталья Бочкарёва, Жанна Эппле, Карина Мишулина, Денис Матросов, Екатерина Казанцева, Игорь Гаспарян и Анатолий Смиранин. Их персонажи, словно под прицелом лупы, раскрывают всю палитру женских характеров — от нежности до настоящей решимости.

Сюжет

Салон красоты становится местом, где кресло мастера превращается в исповедальню. Пока женщины сидят за маникюром или на стрижке, они делятся самыми сокровенными мыслями: о любви, изменах, мечтах и разочарованиях. День, который вам предстоит увидеть, полон жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются героини. А мастера салона — не просто парикмахеры, они и психологи, и спасители в личных драмах своих клиенток.

Что вас ждёт?

Остроумные диалоги, детективные расследования и неожиданные повороты делают этот спектакль увлекательным и ярким. Истории о любви и жизни, смешные и трогательные моменты подарят зрителям незабываемые эмоции.

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Денис Матросов
Денис Матросов
Анатолий Смиранин
Екатерина Казанцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 1000 ₽
22 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
4 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
16:00 от 1000 ₽
18 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
3 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
6 января
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 4 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00

Фотографии

Салон красоты, или О чем говорят женщины

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