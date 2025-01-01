Меню
Салон красоты, или О чем говорят женщины
Киноафиша Салон красоты, или О чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или О чем говорят женщины

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Комедия-комикс «Салон красоты, или о чем говорят женщины» в Казани

Приглашаем вас на комедию-комикс по пьесе Алексея Щеглова в режиссёрской постановке Игоря Касилова. В этом спектакле вы узнаете, где настоящие женщины «каются» в своих грехах. Не в церкви, где священник выслушивает покаяния и дает советы, а в...

Место исповедания

Салон красоты — это истинное пространство для исповедания, причастия и поиска решений жизненных проблем. Хозяйка любого салона может рассказать массу интересных и порой фантастических историй. Она не только поможет с сухими кончиками волос, но и подтолкнёт к разоблачению супружеской измены — с привлечением иностранных агентов и предоставлением косвенных улик!

Уникальные советы

Если у вас нет своего салона, не расстраивайтесь — приходите к нам! Наши мастера и клиенты поделятся секретами, как вернуть любимого мужчину, как правильно сварить борщ и даже как выиграть розовый iPhone.

Театр-постановщик

Спектакль будет поставлен в Театре Дениса Матросова.

В ролях

  • Дмитрий Орлов
  • Наталья Бочкарёва
  • Елена Дудина
  • Анатолий Смиранин
  • Галина Данилова
  • Екатерина Казанцева
  • Эвелина Блёданс
  • Жанна Эппле
  • Вячеслав Разбегаев
  • Денис Матросов
  • Игорь Гаспарян

Режиссёр

Игорь Касилов

Продолжительность

120 минут.

Январь
20 января вторник
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1800 ₽

