Спектакль Салон красоты, или О чем говорят женщины

Приглашаем вас на комедию-комикс по пьесе Алексея Щеглова в режиссёрской постановке Игоря Касилова. В этом спектакле вы узнаете, где настоящие женщины «каются» в своих грехах. Не в церкви, где священник выслушивает покаяния и дает советы, а в...
Салон красоты — это истинное пространство для исповедания, причастия и поиска решений жизненных проблем. Хозяйка любого салона может рассказать массу интересных и порой фантастических историй. Она не только поможет с сухими кончиками волос, но и подтолкнёт к разоблачению супружеской измены — с привлечением иностранных агентов и предоставлением косвенных улик!
Если у вас нет своего салона, не расстраивайтесь — приходите к нам! Наши мастера и клиенты поделятся секретами, как вернуть любимого мужчину, как правильно сварить борщ и даже как выиграть розовый iPhone.
Спектакль будет поставлен в Театре Дениса Матросова.
Игорь Касилов
120 минут.