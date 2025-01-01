Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или о чем говорят женщины

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия «Салон красоты» — место исповеди и откровений

Приглашаем вас на увлекательный спектакль-комикс по пьесе Алексея Щеглова, который поставил талантливый режиссер Игорь Касилов. Эта комедия станет настоящим открытием для всех ценителей театрального искусства.

Где искупить грехи?

Где, как не в салоне красоты, настоящие женщины «каются» в своих грехах и ищут ответы на важные вопросы? Забудьте о священниках! Салон — это уникальное место, где можно получить не только советы по уходу за волосами, но и жизненные наставления.

Фантастические истории и неожиданные решения

Каждая хозяйка салона красоты — это настоящая хранительница секретов. Она готова рассказать массу захватывающих историй и даже помочь в решении серьезных жизненных проблем. В нашем спектакле вы увидите, как профессионалы своего дела могут расследовать измены, используя оригинальные методы.

Что вас ждет на спектакле?

Наши мастера и клиенты поделятся с вами уникальными рецептами успеха: как вернуть любимого в семью, правильно сварить борщ и даже выиграть розовый айфон! Не упустите возможность окунуться в атмосферу юмора и тепла, которая царит в нашем салоне.

Приходите к нам и узнайте, как простые вещи могут стать началом великих перемен в вашей жизни!

В ролях
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Елена Дудина
Елена Дудина
Галина Данилова
Екатерина Казанцева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Красная Жизель
12+
Балет
Красная Жизель
28 сентября в 19:00 Самарский театр оперы и балета
от 1000 ₽
Есенин. Осколки разбитого зеркала
18+
Драма
Есенин. Осколки разбитого зеркала
23 сентября в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
16+
Балет
Спартак
1 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше