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Киноафиша Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или о чем говорят женщины

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О концерте/спектакле

Комедия-комикс по пьесе Алексея Щеглова в режиссерской постановке Игоря Касилова

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир комедии-комикса, основанного на пьесе Алексея Щеглова, и поставленного режиссером Игорем Касиловым. Спектакль под названием «Каяния в Салоне Красоты» обещает зрителям не только смех, но и возможность заглянуть в непростые вопросы женской жизни.

Исповедь в необычном формате

Где, как не в салоне красоты, настоящие женщины «каются» в своих грехах? Мы часто думаем, что священник — единственный, кто может выслушать наши покаяния и указать путь к исправлению. Но на самом деле, секреты и откровения раскрываются именно в атмосфере парикмахерских и салонов красоты. Здесь женщины делятся не только историями о своих волосах, но и о своих личных переживаниях и житейских dilemmas.

Необычные истории от мастеров

Каждая хозяйка салона красоты может рассказать массу удивительных историй, которые порой граничают с фантастикой. В этом спектакле наши мастера не только помогут решить проблему с сухими кончиками волос, но и откроют секреты, как уличить жениха в измене с помощью «следственных мероприятий», включая привлечение иностранных агентов.

Что вас ждет на спектакле?

Если у вас нет своего салона, не переживайте! На нашем спектакле вы сможете узнать, как вернуть любимого в семью, правильно сварить борщ и даже выиграть розовый айфон. Не пропустите шанс стать частью этой увлекательной истории, наполненной юмором и жизненными уроками!

Приходите и погрузитесь в атмосферу, где красота и комедия становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 4 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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