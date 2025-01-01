Меню
Киноафиша Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины» в Ростове-на-Дону

Каждый из нас знает, что салон красоты — это не просто место, где можно привести себя в порядок. Это настоящий центр жизни, где происходят удивительные, порой фантастические события. Хозяйка салона может поделиться множеством необычных историй, которые не только решат ваши проблемы с внешностью, но и помогут разобраться в сложных жизненных ситуациях.

В спектакле «Салон красоты, или о чем говорят женщины» вы сможете стать свидетелем того, как мастера и клиенты обсуждают важные вопросы: от секретов приготовления идеального борща до стратегий, как вернуть любимого человека в семью. И, возможно, вы даже узнаете, как провести следственное мероприятие с привлечением иностранных агентов для выявления супружеской измены!

Актерский состав

Спектакль порадует зрителей не только интересным сюжетом, но и звездным актерским составом:

  • Наталья Бочкарева
  • Эвелина Блёданс
  • Екатерина Казанцева
  • Карина Мишулина
  • Игорь Гаспарян
  • Анатолий Смиранин
  • Вячеслав Разбегаев

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых актеров и насладиться оригинальным театральным представлением. Приходите в наш салон, и пусть ваши заботы останутся за дверью!

