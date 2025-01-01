Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или о чем говорят женщины

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины» в Новосибирске

Хозяйка любого салона красоты может рассказать множество жизненных, порой фантастических историй. В нашем спектакле вы увидите, как решаются не только проблемы с волосами, но и как можно, используя хитрости и умения, уличить жениха в измене. Здесь вас ждут захватывающие следственные мероприятия с привлечением иностранных агентов и предоставлением косвенных улик!

Если у вас нет своего салона, не переживайте! Приходите к нам, и наши мастера и клиенты поделятся с вами секретами: как вернуть мужчину в семью, правильно сварить борщ и даже выиграть розовый айфон.

Актерский состав

  • Наталья Бочкарева
  • Эвелина Блёданс
  • Екатерина Казанцева
  • Карина Мишулина
  • Игорь Гаспарян
  • Анатолий Смиранин
  • Вячеслав Разбегаев

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Билеты уже в продаже.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Три кота, или Праздник друзей
0+
Детский Кукольный
Три кота, или Праздник друзей
30 июля в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
Золушка
6+
Балет
Золушка
25 октября в 18:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
26 июля в 16:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше