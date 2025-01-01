Спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины» в Новосибирске

Хозяйка любого салона красоты может рассказать множество жизненных, порой фантастических историй. В нашем спектакле вы увидите, как решаются не только проблемы с волосами, но и как можно, используя хитрости и умения, уличить жениха в измене. Здесь вас ждут захватывающие следственные мероприятия с привлечением иностранных агентов и предоставлением косвенных улик!

Если у вас нет своего салона, не переживайте! Приходите к нам, и наши мастера и клиенты поделятся с вами секретами: как вернуть мужчину в семью, правильно сварить борщ и даже выиграть розовый айфон.

Актерский состав

Наталья Бочкарева

Эвелина Блёданс

Екатерина Казанцева

Карина Мишулина

Игорь Гаспарян

Анатолий Смиранин

Вячеслав Разбегаев

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Билеты уже в продаже.