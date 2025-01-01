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Киноафиша Салон красоты, или о чем говорят женщины

Спектакль Салон красоты, или о чем говорят женщины

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О концерте/спектакле

Ситуационная комедия с Натальей Бочкаревой и Эвелиной Бледанс

В ролях: Наталья Бочкарева, Эвелина Блёданс, Карина Мишулина, Екатерина Казанцева, Игорь Гаспарян, Анатолий Смиранин, Вячеслав Разбегаев.

Салон красоты — это не просто место для ухода за внешностью. Это настоящий центр житейских историй, где женщины делятся своими секретами и переживаниями. Здесь можно найти не только решение проблемы сухих кончиков волос, но и помощь в деликатных ситуациях, таких как уличение жениха в измене, с привлечением иностранных агентов и представлением косвенных улик.

Что вас ждет на спектакле?

Если у вас нет своего салона, не беда! Приходите к нам! Наши мастера и клиенты расскажут, как:

  • Вернуть мужчину в семью;
  • Правильно сварить борщ;
  • Выиграть розовый айфон.

Место исповедания и раскаяния

Где настоящие женщины «каются» в своих грехах? Священник ли выслушивает наши покаяния и дает советы, как жить дальше? Вряд ли! Салон красоты — вот то самое место, где происходит исповедь, причастие и поиск решений жизненных проблем. Каждый визит может стать началом нового этапа в жизни.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу дружеского общения и откровенных разговоров. Приходите на спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины» и откройте для себя мир, полный юмора и неожиданных поворотов!

В ролях
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Карина Мишулина
Екатерина Казанцева
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 8 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1500 ₽

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