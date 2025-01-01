«Саломея» — опера Рихарда Штрауса на сцене Мариинского театра

Опера «Саломея» в исполнении театра — это уникальное событие, которое нельзя пропустить. Спектакль будет представлен на немецком языке и будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках, что делает его доступным для широкой аудитории.

Тайна и катастрофа

С тех пор как «Саломея» была впервые поставлена, оперные режиссеры пытаются разгадать тайны, связанные с персонажами Иоканааном и Саломеей. Их столкновение ведет к катастрофическому финалу, а десятиминутный танец семи покрывал стал символом этой оперы. Режиссер Марат Гацалов, который известен своими работами в драматическом театре, дебютирует в опере с совершенно новым подходом. Он решительно отменяет все шаблоны, привычные зрителям за сто лет существования «Саломеи».

Новый взгляд на известную историю

В спектакле Гацалова отсутствуют традиционные элементы, такие как восточный стриптиз, бутафорская голова на серебряном блюде или пальмы под знойным небом Иудеи. Действие перенесено в утонченное дизайнерское пространство художницы Моники Пормале, где огромные буквы-небоскребы создают уникальную атмосферу. Это позволяет зрителям переосмыслить знакомую историю в новом свете.

Музыкальное волшебство

Солисты оперы самоотверженно погружаются в музыкальную стихию, которую мастерски создал Рихард Штраус. Под руководством Валерия Гергиева оркестр виртуозно укрощает бурлящую музыкальную энергию, создавая захватывающую атмосферу, которая не оставит равнодушным никого из зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. «Саломея» — это не просто опера, это погружение в мир страстей, драм и музыкального совершенства.