О концерте

Saliva: рок-легенды в России

Культовая американская группа Saliva готовится к выступлениям в России, и это отличная новость для фанатов качественного западного альтернативного рока. Трое участников коллектива приедут в три города, чтобы представить зрителям свои хиты и рок-н-ролльную атмосферу.

Музыка и стиль

Saliva — это яркое воплощение начала XXI века, наполненное дерзостью, свободой и отказом от компромиссов. Их музыка представляет собой смесь пост-гранжа, ню-метала и хард-рока, создавая уникальный стиль, который оставляет незабываемый след в сердцах слушателей.

В отличие от многих альтернативных исполнителей того времени, группа приносила в жанр страсть и сексуальность, сочетая цепкие риффы с дерзкими текстами. Их агрессивный, но мелодичный звук стал основой для формирования молодежной культуры 2000-х годов.

Хиты и достижения

Клипы Saliva регулярно транслировались на MTV, а их песни звучали в радиоэфире и вошли в саундтреки известных фильмов и видеоигр. Например, фронтмен группы Джоззи Скотт записал песню Hero вместе с Чедом Крюгером из Nickelback для первой части фильма «Человек-паук». Кроме того, хит Ladies & Gentleman стал официальным саундтреком 23-го сезона популярного рестлинга WrestleMania.

В 2001 году Saliva были номинированы на Грэмми, что окончательно утвердило их в высшей лиге рок-музыки. Однако путь группы не обошелся без трудностей. В 2011 году коллектива покинул вокалист Джоузи Скотт, и на его место пришел Бобби Амару, который привнес новую жизнь и современное звучание.

Текущие достижения

Группа продолжила творить даже после утраты бессменного гитариста Уэйна Суинни, который ушел из жизни три года назад. Чтобы почтить память друга, они выпустили новый альбом Revelation в 2023 году, который уже стал одним из лучших в их дискографии.

Saliva не просто продолжают играть, они показывают, каким должен быть качественный современный рок. Эти выступления обещают быть громкими, зрелищными и огненными. Это будет настоящий рок-н-ролл!

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 3900 ₽
В других городах
Апрель
23 апреля четверг
19:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 3400 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 3400 ₽

