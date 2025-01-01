Спектакль "Салемские ведьмы" по пьесе Артура Миллера в Московском художественном театре комедии

Сайлем, Массачусетс. В центре внимания — известные события, которые потрясли маленькую общину в XVII веке. Абигайль Уильямс и её подруги были замечены в лесу, где, по слухам, проводили некоего рода языческий ритуал под руководством рабыни Титубы. Этот момент стал катализатором страшных обвинений в ведовстве, которые охватили весь город.

Подозрения и обвинения

Чтобы избежать наказания, девушки начинают утверждать, что стали жертвами дьявольского влияния. В результате среди схваченных оказывается и Элизабет Проктор, жена местного фермера Джона Проктора. Его решимость спасти Элизабету и разоблачить Абигайль становится основным двигателем сюжета.

Режиссура и творческая команда

Режиссёр спектакля — Ольга Солоухина, известная своим умением создавать напряжённые и эмоциональные постановки. Её работа обещает зрителям погрузиться в атмосферу страха и неуверенности, которая царила в Сайлеме в те страшные времена.

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе Артура Миллера «Смерть в Сайлеме», которая была написана в 1953 году и до сих пор остаётся актуальной.

История о ведьмах в Сайлеме привлекла внимание историков и исследователей, став символом безумия и массовой истерии.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы о справедливости и истине в обществе. Билеты уже в продаже!