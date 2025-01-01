Меню
Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
О концерте/спектакле

Джазовое шоу в Москве

В Англиканской церкви в Москве состоится уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который owes its birth to cinematography. Трудно представить себе шедевры кино без музыки: если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат окажется значительно обеднённым. Однако музыка кино, исполнённая в концертном зале, становится самодостаточной.

Здесь вы сможете насладиться знаменитейшими, а порой и легендарными музыкальными темами, которые уже давно перешагнули границы экранов. Эти произведения восхищают не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки. Композиторы, создавшие данные шедевры, вложили в них свой талант и безграничную страсть к искусству.

Музыка, которая оживляет воспоминания

На концерте прозвучат широко известные композиции, которые напомнят вам о великолепных фильмах и несомненно подарят прекрасное настроение. Окунитесь в романтичную атмосферу, наполнённую позитивными эмоциями и яркими музыкальными впечатлениями!

Ноябрь
1 ноября суббота
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
