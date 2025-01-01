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Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
Билеты от 2800₽
Киноафиша Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: погружение в мир звуковых шедевров

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — жанру, который обязан своим возникновением кинематографу. Музыка в кино передаёт эмоции и создаёт атмосферу, которую трудно представить без визуального ряда. Она проникает в подсознание зрителя, вызывая целую палитру чувств.

Лишённая музыкального сопровождения, любая сцена теряет свою магию. Однако музыка, созданная для кино, в концертном зале становится самостоятельным произведением искусства. Знаменитые темы, многие из которых уже стали легендарными, перешагнули границы экранов и радуют не только киноманов, но и всех ценителей музыки.

Что ждет зрителей?

На концерте вы услышите широко известные композиции, которые напомнят о великолепных фильмах и подарят вам отличное настроение. Композиторы с мировым признанием вложили в эти музыкальные шедевры свой талант и страсть к искусству, и теперь их творения будут звучать для вас вживую.

Атмосфера и эмоции

Окунитесь в романтичную атмосферу, наполненную позитивными эмоциями. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей музыки и кино. Не упустите возможность насладиться великолепием киномузыки — приходите и погружайтесь в мир звуковых шедевров!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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