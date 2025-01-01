Саксофон орган шоу. Шедевры мировой киномузыки

Концерт “Звуки кино”: магия киномузыки на сцене

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – одному из самых удивительных жанров, возникшему благодаря кинематографу. Музыка в кино играет ключевую роль и становится настоящей визитной карточкой лучших лент, создавая атмосферу и подчеркивая эмоции героев.

Лучшие режиссеры мира давно признали важность саундтрека и стремятся работать с известными композиторами, которые вкладывают в свои произведения талант и страсть к искусству. Такие шедевры, как музыка М. Леграна, В. Космы, Х. Циммера и М. Таривердиева, давно вышли за рамки экранов и стали самостоятельными произведениями, звучащими на различных концертных площадках.

На мероприятии вас ожидают широко известные композиции, способные напомнить о великолепных фильмах и подарить прекрасное настроение. Окунитесь в романтичную атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями!

Исполнители концерта

Ольга Котлярова – лауреат международных конкурсов (орган)

Квартет “Игра саксофонов”

Виктория Попова – сопрано-саксофон

Савелий Тютин – альт-саксофон

Руслан Фатхутдинов – тенор-саксофон

Марат Фатхутдинов – баритон-саксофон

Не упустите возможность погрузиться в мир восхитительной музыки и кинематографа!