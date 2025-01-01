Меню
Саксофон-орган-шоу. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Чайковский. Щелкунчик. Римский‑Корсаков. Полет Шмеля
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звёзды классической музыки в концертном исполнении в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого звучат самые известные произведения трёх великих композиторов. Каждое произведение имеет свои особенности и написано под влиянием разнообразных обстоятельств. Однако они объединены высоким мастерством их создателей и неиссякаемой любовью публики, которая остаётся с ними на протяжении веков.

Маленькая ночная серенада Моцарта

Лёгкая и жизнерадостная серенада №13 Вольфганга Амадея Моцарта, известная как «Маленькая ночная серенада», была написана в августе 1787 года. Это время после создания «Свадьбы Фигаро» и перед композицией трёх последних симфоний. Серенаду обычно заказывали для исполнения на летних концертах, однако имя заказчика не сохранилось в истории. Интересный факт: в оригинальной версии произведения был менуэт, который, к сожалению, не дожил до наших дней. Но даже оставшиеся четыре части (Allegro, романс, менуэт и рондо) представляют собой абсолютный шедевр.

Музыка Щелкунчика Чайковского

Сюжет «Щелкунчика», на первый взгляд, кажется оптимистической детской сказкой, но на самом деле насыщен глубокими смыслами. Здесь можно найти темы преданности и предательства, героической жертвенности и веры в всепобеждающую любовь. Музыка Петра Ильича Чайковского к одноименному балету была новаторской для своего времени и быстро завоевала популярность, которая не угасает и по сей день.

Стоит отметить, что эта великолепная музыка существует в множестве аранжировок и переложений для различных инструментов. В нашем концерте вас ждет приятный сюрприз — вы сможете насладиться ей в исполнении квартета саксофонистов, что добавит новое звучание великолепным мелодиям.

Октябрь
5 октября воскресенье
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

