Саксофон и карнавал

Квартет саксофонов "Градиент": встреча с живой музыкой

Квартет саксофонов "Градиент" — молодой и амбициозный коллектив из Екатеринбурга, который завоевал внимание слушателей всех возрастов. Их исполнение выделяется разнообразием репертуара и ярким мастерством. Коллектив formado в 2012 году из выпускников Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, обучившихся у знаменитого профессора и саксофониста Игоря Паращука.

Состав квартета

Тамара Парамонова (сопрано-саксофон)

Анна Филимонова (альт-саксофон)

Максим Большаков (тенор-саксофон)

Анатолий Приходько (баритон-саксофон)

Музыкальное разнообразие

В своем репертуаре квартет сочетает барочную музыку с авангардом, произведения романтизма с трудами композиторов-минималистов и классику с джазовыми обработками. Эти музыканты радовали слушателей не только богатством программы, но и разнообразием творческих идей.

Каждый участник квартета привносит в исполнение свои уникальные черты: чувство стиля, мастерство и любовь к музыке. Музыканты готовы к любым экспериментам и поискам. Это и отражает название их ансамбля "Градиент", символизирующее изменения и обновления в музыке.

Энергия и артистизм

Квартет "Градиент" обещает блестящее исполнение, безупречный вкус и энергию, способную наполнить зал с первой до последней ноты. Спектакль станет настоящим праздником для любителей саксофонной музыки и ценителей разнообразия репертуара.