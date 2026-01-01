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Саксофон и карнавал
Киноафиша Саксофон и карнавал

Саксофон и карнавал

6+
Возраст 6+

О концерте

Квартет саксофонов "Градиент": встреча с живой музыкой

Квартет саксофонов "Градиент" — молодой и амбициозный коллектив из Екатеринбурга, который завоевал внимание слушателей всех возрастов. Их исполнение выделяется разнообразием репертуара и ярким мастерством. Коллектив formado в 2012 году из выпускников Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, обучившихся у знаменитого профессора и саксофониста Игоря Паращука.

Состав квартета

  • Тамара Парамонова (сопрано-саксофон)
  • Анна Филимонова (альт-саксофон)
  • Максим Большаков (тенор-саксофон)
  • Анатолий Приходько (баритон-саксофон)

Музыкальное разнообразие

В своем репертуаре квартет сочетает барочную музыку с авангардом, произведения романтизма с трудами композиторов-минималистов и классику с джазовыми обработками. Эти музыканты радовали слушателей не только богатством программы, но и разнообразием творческих идей.

Каждый участник квартета привносит в исполнение свои уникальные черты: чувство стиля, мастерство и любовь к музыке. Музыканты готовы к любым экспериментам и поискам. Это и отражает название их ансамбля "Градиент", символизирующее изменения и обновления в музыке.

Энергия и артистизм

Квартет "Градиент" обещает блестящее исполнение, безупречный вкус и энергию, способную наполнить зал с первой до последней ноты. Спектакль станет настоящим праздником для любителей саксофонной музыки и ценителей разнообразия репертуара.

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В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 1000 ₽

Фотографии

Саксофон и карнавал

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