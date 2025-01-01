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«Сакс в летнюю ночь». Николай Рыбин. Джаз стандарты и импровизации
Киноафиша «Сакс в летнюю ночь». Николай Рыбин. Джаз стандарты и импровизации

«Сакс в летнюю ночь». Николай Рыбин. Джаз стандарты и импровизации

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Саксофон в летнюю ночь: Концерт Николая Рыбина в Санкт-Петербурге

Концерт пройдет в уютном пространстве «Музыка кофе и вина» (МКВ) в самом сердце Санкт-Петербурга. Это идеальное место для погружения в мир джазовой музыки с бокалом любимого напитка в руке.

О музыканте

Николай Рыбин — известный саксофонист, который успел покорить сердца многих любителей джаза. Его стиль отличается глубоким чувством музыки и мастерством импровизации, что делает каждое выступление уникальным.

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Приходите, чтобы насладиться живой музыкой и зарядиться положительными эмоциями. Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
21:30 от 400 ₽

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