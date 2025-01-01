«Сакс в летнюю ночь». Николай Рыбин. Джаз стандарты и импровизации

Саксофон в летнюю ночь: Концерт Николая Рыбина в Санкт-Петербурге

Концерт пройдет в уютном пространстве «Музыка кофе и вина» (МКВ) в самом сердце Санкт-Петербурга. Это идеальное место для погружения в мир джазовой музыки с бокалом любимого напитка в руке.

О музыканте

Николай Рыбин — известный саксофонист, который успел покорить сердца многих любителей джаза. Его стиль отличается глубоким чувством музыки и мастерством импровизации, что делает каждое выступление уникальным.

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