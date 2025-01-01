Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение
Билеты от 1100₽
Киноафиша Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение

Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение

6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

«Сакартвело»: Погружение в Грузинскую Культуру

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сакартвело», где гармонично сливаются многоголосное пение и народные танцы Грузии. Это выступление станет настоящим праздником для всех ценителей театра и музыки.

Грузинская Идентичность

Сакартвело (საქართველო) — это сердце Грузии, символизирующее глубокую память и уважение к своим предкам. Грузинская культура уникальна, и её многоголосие, признанное ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия, отражает богатую историю народа.

Энергия Танца

Неотъемлемой частью музыкальной культуры Грузии являются народные танцы, которые передают удивительную энергетику и характер народа. Выступление хорового коллектива «Акапелла Сакартвело» и ансамбля грузинского танца подарит зрителям возможность увидеть и почувствовать этот уникальный колорит.

Программа Концерта

В программе концерта — песни и танцы, которые отражают разнообразие грузинских регионов, их историю и современность. Участники этого мероприятия посвятили многие годы сохранению и развитию фольклорного творчества, что находит живой отклик у российской публики.

Практическая Информация

  • Продолжительность программы: 2 отделения по 40 минут
  • Возрастная категория: 6+
  • Музыкальное оформление и живое исполнение: «Акапелла Сакартвело»
  • Художественный руководитель: Тамаз Чоладзе
  • Хореография: Дато Чикава, Каха Концелидзе

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Грузии и насладиться её культурным наследием на концерте «Сакартвело»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Secret Show
18+
Юмор
Secret Show
14 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
19 сентября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
7 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше