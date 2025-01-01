Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение

«Сакартвело»: Погружение в Грузинскую Культуру

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сакартвело», где гармонично сливаются многоголосное пение и народные танцы Грузии. Это выступление станет настоящим праздником для всех ценителей театра и музыки.

Грузинская Идентичность

Сакартвело (საქართველო) — это сердце Грузии, символизирующее глубокую память и уважение к своим предкам. Грузинская культура уникальна, и её многоголосие, признанное ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия, отражает богатую историю народа.

Энергия Танца

Неотъемлемой частью музыкальной культуры Грузии являются народные танцы, которые передают удивительную энергетику и характер народа. Выступление хорового коллектива «Акапелла Сакартвело» и ансамбля грузинского танца подарит зрителям возможность увидеть и почувствовать этот уникальный колорит.

Программа Концерта

В программе концерта — песни и танцы, которые отражают разнообразие грузинских регионов, их историю и современность. Участники этого мероприятия посвятили многие годы сохранению и развитию фольклорного творчества, что находит живой отклик у российской публики.

Практическая Информация

Продолжительность программы: 2 отделения по 40 минут

2 отделения по 40 минут Возрастная категория: 6+

6+ Музыкальное оформление и живое исполнение: «Акапелла Сакартвело»

«Акапелла Сакартвело» Художественный руководитель: Тамаз Чоладзе

Тамаз Чоладзе Хореография: Дато Чикава, Каха Концелидзе

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Грузии и насладиться её культурным наследием на концерте «Сакартвело»!