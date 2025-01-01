Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сакартвело», где гармонично сливаются многоголосное пение и народные танцы Грузии. Это выступление станет настоящим праздником для всех ценителей театра и музыки.
Сакартвело (საქართველო) — это сердце Грузии, символизирующее глубокую память и уважение к своим предкам. Грузинская культура уникальна, и её многоголосие, признанное ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия, отражает богатую историю народа.
Неотъемлемой частью музыкальной культуры Грузии являются народные танцы, которые передают удивительную энергетику и характер народа. Выступление хорового коллектива «Акапелла Сакартвело» и ансамбля грузинского танца подарит зрителям возможность увидеть и почувствовать этот уникальный колорит.
В программе концерта — песни и танцы, которые отражают разнообразие грузинских регионов, их историю и современность. Участники этого мероприятия посвятили многие годы сохранению и развитию фольклорного творчества, что находит живой отклик у российской публики.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Грузии и насладиться её культурным наследием на концерте «Сакартвело»!