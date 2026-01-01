Оповещения от Киноафиши
Saint Petersburg Pink Floyd Show: незабываемое музыкальное событие в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к удивительному шоу, которое перенесет вас в мир одной из самых влиятельных групп рок-музыки — Pink Floyd. Saint Petersburg Pink Floyd Show создаёт уникальную атмосферу, позволяя зрителям услышать не просто музыку, а философские идеи, заложенные в её основе.

Вдохновение оригиналом

Шоу не ставит целью копировать оригинальные треки Pink Floyd. Вместо этого команда артистов стремится донести до зрителей главные идеи и настроение, которые пронизывают творчество группы. Это обещает открыть новые грани знакомых мелодий и текстов.

Почему стоит посетить

Помимо музыки, зрителей ожидает зрелищная визуализация, которая погружает в мир звуков и эмоций. Каждый элемент шоу тщательно продуман, чтобы создать насыщенный театрализованный опыт.

Подход для всех возрастов

Saint Petersburg Pink Floyd Show порадует как давних поклонников группы, так и тех, кто только начинает знакомство с её наследием. Это отличная возможность убедиться, как актуальна музыка Pink Floyd и сегодня.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и получить эмоции, которые останутся в вашей памяти надолго.

Март
13 марта пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха
6+
Классическая музыка
Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха
22 марта в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
6+
Классическая музыка
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
18 апреля в 18:00 Музей-усадьба Державина
от 2500 ₽
Джем-сэшн
12+
Джаз
Джем-сэшн
3 марта в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
