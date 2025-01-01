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Киноафиша Сахарный ребенок

Спектакль Сахарный ребенок

Постановка
Рязанский театр драмы 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сахарный ребенок». Премьера в Рязанской драме

Готовится к постановке спектакль «Сахарный ребенок» по мотивам книги Ольги Громовой, основанной на реальной истории. Инсценировку осуществил Максим Евсеев, а режиссёр Светлана Кузянина создала уникальную атмосферу, где трагедия и вдохновение переплетаются в единую историю.

Команда постановки

  • Автор: Ольга Громова
  • Инсценировка: Максим Евсеев
  • Режиссёр: Светлана Кузянина
  • Художник-постановщик: Екатерина Гандель
  • Художник по свету: Александр Рязанцев
  • Видео художник: Павел Гандель
  • Музыкальное оформление: Саунд-дизайнер Дмитрий Бачинский
  • Балетмейстер: Светлана Кузянина

Сюжет и тематика

Спектакль рассказывает о жизни маленькой Эли, лишённой отца с пяти лет. В её судьбе переплетаются трагические события и светлые моменты, наполненные стойкостью и силой духа. Эли черпает вдохновение из воспоминаний о родителе и из книг, которые ей пересказывает мать. Это история о том, как важно преодолевать трудности и откликаться на чужую боль, даже когда собственные испытания кажутся непреодолимыми.

Социальная значимость

«Сахарный ребенок» — это не просто спектакль, а послание для всех, кто воспитывает детей или мечтает о семье. Он напоминает о важности культурной памяти и знания, которые помогают нам поддерживать нравственные и духовные ценности в сложные времена.

Зачем приходить на спектакль?

Этот спектакль будет интересен тем, кто ищет вдохновение и надежду. Он призван пробудить в зрителях чувства сопереживания и заботы о других. «Сахарный ребенок» — это возможность заглянуть в мир, где любовь и поддержка становятся опорой для каждого.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Рязань, 26 сентября
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19:00 от 700 ₽
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18:00 от 700 ₽
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Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 700 ₽

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