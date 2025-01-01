Спектакль «Сахарный ребенок». Премьера в Рязанской драме

Готовится к постановке спектакль «Сахарный ребенок» по мотивам книги Ольги Громовой, основанной на реальной истории. Инсценировку осуществил Максим Евсеев, а режиссёр Светлана Кузянина создала уникальную атмосферу, где трагедия и вдохновение переплетаются в единую историю.

Команда постановки

Автор: Ольга Громова

Ольга Громова Инсценировка: Максим Евсеев

Максим Евсеев Режиссёр: Светлана Кузянина

Светлана Кузянина Художник-постановщик: Екатерина Гандель

Екатерина Гандель Художник по свету: Александр Рязанцев

Александр Рязанцев Видео художник: Павел Гандель

Павел Гандель Музыкальное оформление: Саунд-дизайнер Дмитрий Бачинский

Саунд-дизайнер Дмитрий Бачинский Балетмейстер: Светлана Кузянина

Сюжет и тематика

Спектакль рассказывает о жизни маленькой Эли, лишённой отца с пяти лет. В её судьбе переплетаются трагические события и светлые моменты, наполненные стойкостью и силой духа. Эли черпает вдохновение из воспоминаний о родителе и из книг, которые ей пересказывает мать. Это история о том, как важно преодолевать трудности и откликаться на чужую боль, даже когда собственные испытания кажутся непреодолимыми.

Социальная значимость

«Сахарный ребенок» — это не просто спектакль, а послание для всех, кто воспитывает детей или мечтает о семье. Он напоминает о важности культурной памяти и знания, которые помогают нам поддерживать нравственные и духовные ценности в сложные времена.

Зачем приходить на спектакль?

Этот спектакль будет интересен тем, кто ищет вдохновение и надежду. Он призван пробудить в зрителях чувства сопереживания и заботы о других. «Сахарный ребенок» — это возможность заглянуть в мир, где любовь и поддержка становятся опорой для каждого.