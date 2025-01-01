Спектакль «Сахарный ребенок. Чтения» по повести Ольги Громовой. Исполняют артисты РАМТа

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на фрагменте повести Ольги Громовой, изданной в «КомпасГид». Это трогательная история о пятилетней Эле, которая, несмотря на свою любящую семью, сталкивается с ужасами, когда обнаруживает, что она дочь «врага народа». Спектакль поднимает важные темы достоинства, свободы и силы человеческого духа.

Сюжет и темы

Сюжет разворачивается в том числе и вокруг сложных испытаний, которые переживают Эля и её мама. Несмотря на все трудности, они находят утешение в музыке, стихах и песнях. Спектакль подчеркивает, что даже в самые тёмные времена можно сохранить надежду и человечность.

Актёры и команда

Спектакль представляет актёры РАМТа, которые читают то, что по-настоящему их трогает. В составе труппы: Дарья Семенова, Олег Зима, Антон Саватимов, Влад Погиба, Андрей Лаптев и Юлия Глушицкая. Музыкальное сопровождение обеспечит виолончелистка Евгения Козина.

Режиссура и продолжительность

Режиссёр Нелли Уварова создала атмосферу, способствующую глубокому восприятию текста. Длительность спектакля составляет 60 минут без антракта, что позволяет сосредоточиться на эмоциональном наполнении истории.

Возрастные рекомендации

Спектакль рекомендован для зрителей с 10 лет. Это отличная возможность для молодых зрителей познакомиться с важными жизненными темами через искусство.

Не упустите шанс увидеть этот впечатляющий спектакль, который заставляет задуматься о силе духа и важности свободы!