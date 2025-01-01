Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на фрагменте повести Ольги Громовой, изданной в «КомпасГид». Это трогательная история о пятилетней Эле, которая, несмотря на свою любящую семью, сталкивается с ужасами, когда обнаруживает, что она дочь «врага народа». Спектакль поднимает важные темы достоинства, свободы и силы человеческого духа.
Сюжет разворачивается в том числе и вокруг сложных испытаний, которые переживают Эля и её мама. Несмотря на все трудности, они находят утешение в музыке, стихах и песнях. Спектакль подчеркивает, что даже в самые тёмные времена можно сохранить надежду и человечность.
Спектакль представляет актёры РАМТа, которые читают то, что по-настоящему их трогает. В составе труппы: Дарья Семенова, Олег Зима, Антон Саватимов, Влад Погиба, Андрей Лаптев и Юлия Глушицкая. Музыкальное сопровождение обеспечит виолончелистка Евгения Козина.
Режиссёр Нелли Уварова создала атмосферу, способствующую глубокому восприятию текста. Длительность спектакля составляет 60 минут без антракта, что позволяет сосредоточиться на эмоциональном наполнении истории.
Спектакль рекомендован для зрителей с 10 лет. Это отличная возможность для молодых зрителей познакомиться с важными жизненными темами через искусство.
Не упустите шанс увидеть этот впечатляющий спектакль, который заставляет задуматься о силе духа и важности свободы!