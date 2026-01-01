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Sahalin
Киноафиша Sahalin

Sahalin

12+
Возраст 12+

О концерте

Камерный концерт группы Sahalin в Новосибирске

В Новосибирске состоится уникальный концерт группы Sahalin, который обещает стать настоящим событием для всех поклонников живой музыки. Артисты подготовили более камерный лайв, в котором исчезает дистанция между сценой и зрителями, оставаясь только живое присутствие и музыка.

Звонкие мелодии и искреннее общение

Во время концерта у вас будет возможность пообщаться с артистами, задать вопросы и насладиться их творчеством в новом формате. Этот вечер можно смело назвать домашней вечеринкой друзей, где каждый сможет окунуться в атмосферу веселья и искренности.

Не пропустите!

Если вы любите камерные выступления и хотите провести время в дружеской обстановке, концерт Sahalin станет отличным выбором. Готовьтесь к шумному и весёлому вечеру, который зарядит вас позитивом и музыкой на долгие días вперед.

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В других городах
Ноябрь
1 ноября воскресенье
18:00
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
от 1500 ₽

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