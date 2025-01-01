В клубе «Factory 3» состоится долгожданный концерт культовой рок-группы России — «Sahalin». За пять лет своего существования коллектив прошёл путь от уличных выступлений до многотысячных концертов, завоевав сердца поклонников по всей стране.
На концерте зрители смогут насладиться любимыми хитами, такими как «Падаем», «Ларек» и «Буревестник», а также услышать новые композиции, которые группа приготовила для своих фанатов.
Концерт станет настоящим праздником для всех любителей энергичного рока и поклонников творчества «Sahalin». Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!
Приходите на первый концерт любимой группы в Санкт-Петербурге в этом году и зарядитесь духом рок-н-ролла вместе с «Sahalin»!