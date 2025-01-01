Концерт группы Sahalin в Санкт-Петербурге

В клубе «Factory 3» состоится долгожданный концерт культовой рок-группы России — «Sahalin». За пять лет своего существования коллектив прошёл путь от уличных выступлений до многотысячных концертов, завоевав сердца поклонников по всей стране.

Программа вечера

На концерте зрители смогут насладиться любимыми хитами, такими как «Падаем», «Ларек» и «Буревестник», а также услышать новые композиции, которые группа приготовила для своих фанатов.

Для кого это событие

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей энергичного рока и поклонников творчества «Sahalin». Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!

Приходите на первый концерт любимой группы в Санкт-Петербурге в этом году и зарядитесь духом рок-н-ролла вместе с «Sahalin»!