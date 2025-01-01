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Sahalin
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Sahalin

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы SAHALIN в Санкт-Петербурге

31 октября в Санкт-Петербурге пройдет долгожданный концерт группы SAHALIN в рамках их осеннего тура. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением любимых хитов и новых песен, которые порадуют поклонников.

Программа вечера

В этот вечер вы сможете услышать такие известные композиции, как:

  • Падаем
  • Ларек
  • Буревестник

Кроме того, группа представит свои новые работы, которые уже успели завоевать сердца слушателей.

Не упустите шанс!

Не пропустите единственный концерт любимой группы в Питере в этом году! Это событие обещает быть незабываемым, наполненным энергией, миром и любовью, как и сама музыка SAHALIN.

Интересные факты

Группа SAHALIN известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы рока и мелодичного попа. Их песни часто затрагивают важные социальные темы, что делает их творчество особенно близким зрителям.

Приходите на концерт и погрузитесь в атмосферу настоящего рок-шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1400 ₽ 20:00 от 1200 ₽

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