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Sahalin
Киноафиша Sahalin

Sahalin

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы Sahalin в вашем городе

Группа Sahalin готовит незабываемый концерт в рамках своего осеннего тура! Это событие не оставит равнодушным ни одного поклонника рок-музыки.

Известные хиты и новые песни

На концерте вы сможете насладиться любимыми хитами, такими как «Падаем», «Ларек» и «Буревестник». Кроме того, группа представит свои новые композиции, которые уже успели завоевать внимание слушателей.

Возможность пообщаться с артистами

Не упустите шанс пообщаться с участниками группы! После концерта у вас будет возможность сфотографироваться с артистами и получить автографы.

Не пропустите!

Это уникальное событие обещает быть насыщенным и ярким. Приходите и погрузитесь в атмосферу любви и музыки вместе с Sahalin!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 октября
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
19:00 от 1400 ₽
Омск, 19 октября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1200 ₽
Челябинск, 19 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1400 ₽
Екатеринбург, 23 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1200 ₽
Челябинск, 24 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1200 ₽
Самара, 28 октября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 29 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 1200 ₽

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