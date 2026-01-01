Оповещения от Киноафиши
Сагидулла Байегет
Сагидулла Байегет

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Сагидуллы Байегета в Уфе

Сагидулла Байегет представляет концертную программу «Араларҙа юлдар» — искренний и глубокий музыкальный вечер о дорогах жизни, встречах и расставаниях. Программа наполнена чувствами, которые объединяют людей, несмотря на расстояния.

Музыкальная палитра

В концерте прозвучат как известные, так и новые песни, пронизанные душевной теплотой, лирикой и узнаваемым национальным колоритом. Музыка Сагидуллы Байегета рассказывает живые истории, в которых каждый зритель может узнать себя. Темы любви и верности, родных мест и жизненного пути — все это создает уникальную атмосферу.

Диалог с зрителем

Концерт «Араларҙа юлдар» — это не просто выступление, а теплый диалог со зрителем. Атмосфера уюта и настоящих эмоций делает каждую песню особенной, так как она звучит от сердца к сердцу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера и зарядиться позитивом и вдохновением!

Купить билет на концерт Сагидулла Байегет

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50

