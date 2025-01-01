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Сага века: битва за любовь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сага века: битва за любовь

Спектакль Сага века: битва за любовь

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Игоря Яцко и Марины Зайковой в Школе драматического искусства

В основе спектакля лежит пуантилистский роман в стихах, написанный известной шведской писательницей-феминисткой. Основная тема произведения — расставание супружеской пары, которое происходит под давлением социума и цивилизации. Это актуальная и глубокая история, заставляющая задуматься о непростых отношениях в современном мире.

Сюжет и главные герои

Главные герои спектакля — это супруги, чьи чувства подвергаются испытанию в условиях, когда внешние факторы оказывают значительное влияние на их жизнь. Каждый из них по-своему реагирует на давление общества, что приводит к кризису в их отношениях. Спектакль исследует внутренние противоречия и эмоциональные переживания героев на фоне их разрушившейся семьи.

 

 

Режиссер
Игорь Яцко
В ролях
Игорь Яцко
Мария Зайкова
Светлана Анистратова
Анна Бабыч

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1000 ₽

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