Шоу-спектакль «Сафари с динозаврами» для всей семьи

Приготовьтесь к увлекательному и опасному дикому веселью в мезозойскую эру! Шоу-спектакль «Сафари с динозаврами» обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Захватывающие приключения и уникальные трюки

На сцене развернется захватывающее действие с погонами, столкновениями с динозаврами, а также увлекательными танцами и песнями туземцев. Спектакль сочетает элементы иллюзии и циркового искусства, создавая невероятную атмосферу веселья и лёгкости.

Кратко о сюжете

Группа туристов начинает свою экскурсию в долине фараонов, но вскоре обнаруживает устройство, которое способно перенести их во времени. Их цель – оказаться в эпохе, когда Землю населяли динозавры и Супер-Люди. Однако одна маленькая ошибка в расчетах приводит к встрече с опасными существами и первобытными аборигенами...

Продолжительность спектакля

Время вашего развлечения – 1 час 10 минут без антракта. Это идеальная возможность провести вечер в компании семьи и друзей, наслаждаясь захватывающим зрелищем.