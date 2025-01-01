Меню
Сафари с динозаврами
Билеты от 800₽
Киноафиша Сафари с динозаврами

Спектакль Сафари с динозаврами

Постановка
Театр иллюзии 6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Шоу-спектакль «Сафари с динозаврами» для всей семьи

Приготовьтесь к увлекательному и опасному дикому веселью в мезозойскую эру! Шоу-спектакль «Сафари с динозаврами» обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Захватывающие приключения и уникальные трюки

На сцене развернется захватывающее действие с погонами, столкновениями с динозаврами, а также увлекательными танцами и песнями туземцев. Спектакль сочетает элементы иллюзии и циркового искусства, создавая невероятную атмосферу веселья и лёгкости.

Кратко о сюжете

Группа туристов начинает свою экскурсию в долине фараонов, но вскоре обнаруживает устройство, которое способно перенести их во времени. Их цель – оказаться в эпохе, когда Землю населяли динозавры и Супер-Люди. Однако одна маленькая ошибка в расчетах приводит к встрече с опасными существами и первобытными аборигенами...

Продолжительность спектакля

Время вашего развлечения – 1 час 10 минут без антракта. Это идеальная возможность провести вечер в компании семьи и друзей, наслаждаясь захватывающим зрелищем.

Купить билет на спектакль Сафари с динозаврами

Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 800 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 800 ₽
24 января суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 800 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 800 ₽
15 февраля воскресенье
12:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 800 ₽
22 февраля воскресенье
12:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 800 ₽

Фотографии

Сафари с динозаврами Сафари с динозаврами Сафари с динозаврами Сафари с динозаврами

