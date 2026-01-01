Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
САДко
Киноафиша САДко

САДко

6+
Продолжительность 2 часа 15 минут с антрактом
Возраст 6+

О концерте

Садко: Энергия радости на сцене

Очарование, дружба и музыка — это то, что приносит на сцену группа САДко. Их выступления дарят зрителям не только радость, но и уникальную атмосферу, которая наполняет зал до самого последнего аккорда. Каждый из участников коллектива отличается индивидуальным стилем, но вместе они создают гармоническое единство.

Зрители жаждут общения с артистами, и это желание реализуется в виде аплодисментов, улыбок и цветов, которыми их награждают по окончании концерта. Каждое выступление становится настоящим праздником, где царит атмосфера тепла и взаимопонимания.

Приходите и ощутите на себе магию мелодий, которыми САДко делится с публикой. Это действительно тот случай, когда искренние эмоции и музыкальный талант создают незабываемые моменты.

Не упустите возможность стать частью этого волшебства!

Купить билет на концерт САДко

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
Июнь
16 марта понедельник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1500 ₽
17 марта вторник
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 2300 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
5 апреля воскресенье
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1500 ₽
17 июня среда
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 2000 ₽

Фотографии

САДко

В ближайшие дни

Битва комиков
16+
Юмор
Битва комиков
4 апреля в 20:00 Ринго
от 700 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
27 февраля в 18:00 Standup Bar Krasnodar
от 600 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
3 апреля в 18:00 Standup Bar Krasnodar
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше