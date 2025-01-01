Премьера спектакля «Садко» в «Геликон-опере»

Не пропустите уникальную возможность увидеть единственный в Москве спектакль «Садко», который стал символом возвращения «Геликон-оперы» в родные стены после долгой реконструкции. Эта премьера отмечает 25-летие театра, что делает её особенно значимой для любителей оперного искусства.

Режиссура Дмитрия Бертмана

Спектакль поставил один из самых известных российских оперных режиссёров Дмитрий Бертман. Он создал постановку по собственным лекалам девяностых годов — времени, когда «Геликон» переживал бурную юность. Бертман на тот момент был признан самым радикальным оперным режиссером страны, и его стиль по-прежнему вызывает живой интерес.

Злободневная сатира и эстрадный блеск

«Садко» — это не просто спектакль, а лобовая политическая сатира с злободневными аллюзиями и элементами эстрадного блеска. Зрители смогут оценить, насколько актуальны подобные художественные приемы спустя 25 лет. Считается, что после ремонта или открытия нового здания театр часто меняет свой художественный курс. Будет ли это актуально для «Геликон-оперы»? Вопрос открытый.

Приходите на премьеру «Садко», чтобы погрузиться в атмосферу настоящего театрального искусства и стать свидетелем возвращения легенды!