Спектакль Садко

Опера Римского-Корсакова «Садко» в Мариинском театре

В богатых хоромах братчины в Новгороде начинается пир новгородских торговых гостей. Зрители окажутся за столами, накрытыми узорчатыми скатертями, и смогут насладиться атмосферой, наполненной яствами и напитками. На сцене появится Нежата, молодой гусляр из Киева, а в углу, на муравленой печи, будут веселиться скоморохи. Среди гостей – настоятели Фома Назарыч и Лука Зиновьич, что создает уникальный контекст для всего происходящего.

Истоки вдохновения

Опера «Садко» основана на северных сказаниях о разбогатевшем гусляре-купце Садко и других героях русских былин. Композитор Николай Римский-Корсаков, влюбленный в русскую старину, использует архаичные слова и выражения, создавая уникальный стиль. Звонкий тембр гуслей в опере передается сочетанием фортепиано и арфы, а ритмика былинного стиха – сложными размерами, например, в хоре «Будет красен день в половину дня», который стал известен благодаря своей «неисполнимости» для хористов.

Сказочный и эпический мир

«Садко» – это не только эпическая опера, но и сказочная. Композитор сам определил ее как «полусказочную-полуисторическую». Главный герой оказывается в центре любовного треугольника, где его жизни пересекаются с двумя мирами – реальным и сказочным. Эта двойственность придает сюжету особую глубину и интригу.

Лирика и музыкальное волшебство

Хотя лирики в «Садко» не так много, она невероятно сильна. Особенно запоминается колыбельная «Сон по бережку ходил», которую исполняет морская дева Волхова. Это мгновение тепла и человечности контрастирует с холодом морских просторов.

Постановка в Мариинском театре

В Мариинском театре опера «Садко» идет в постановке Алексея Степанюка. Декорации восстанавливались по эскизам великого русского колориста Константина Коровина, который стремился к эстетическому наслаждению зрителей. Он писал: «Мне хотелось, чтобы глаз зрителя тоже бы эстетически наслаждался, как ухо души – музыкой». Это обещает зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите возможность пережить эту радость и погрузиться в волшебный мир «Садко» в Мариинском театре!