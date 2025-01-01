Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Садко
Киноафиша Садко

Спектакль Садко

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 3 часа 55 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера Римского-Корсакова «Садко» в Мариинском театре

В богатых хоромах братчины в Новгороде начинается пир новгородских торговых гостей. Зрители окажутся за столами, накрытыми узорчатыми скатертями, и смогут насладиться атмосферой, наполненной яствами и напитками. На сцене появится Нежата, молодой гусляр из Киева, а в углу, на муравленой печи, будут веселиться скоморохи. Среди гостей – настоятели Фома Назарыч и Лука Зиновьич, что создает уникальный контекст для всего происходящего.

Истоки вдохновения

Опера «Садко» основана на северных сказаниях о разбогатевшем гусляре-купце Садко и других героях русских былин. Композитор Николай Римский-Корсаков, влюбленный в русскую старину, использует архаичные слова и выражения, создавая уникальный стиль. Звонкий тембр гуслей в опере передается сочетанием фортепиано и арфы, а ритмика былинного стиха – сложными размерами, например, в хоре «Будет красен день в половину дня», который стал известен благодаря своей «неисполнимости» для хористов.

Сказочный и эпический мир

«Садко» – это не только эпическая опера, но и сказочная. Композитор сам определил ее как «полусказочную-полуисторическую». Главный герой оказывается в центре любовного треугольника, где его жизни пересекаются с двумя мирами – реальным и сказочным. Эта двойственность придает сюжету особую глубину и интригу.

Лирика и музыкальное волшебство

Хотя лирики в «Садко» не так много, она невероятно сильна. Особенно запоминается колыбельная «Сон по бережку ходил», которую исполняет морская дева Волхова. Это мгновение тепла и человечности контрастирует с холодом морских просторов.

Постановка в Мариинском театре

В Мариинском театре опера «Садко» идет в постановке Алексея Степанюка. Декорации восстанавливались по эскизам великого русского колориста Константина Коровина, который стремился к эстетическому наслаждению зрителей. Он писал: «Мне хотелось, чтобы глаз зрителя тоже бы эстетически наслаждался, как ухо души – музыкой». Это обещает зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите возможность пережить эту радость и погрузиться в волшебный мир «Садко» в Мариинском театре!

Купить билет на спектакль Садко

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября пятница
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
27 сентября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
22 октября в 19:00 The Red Corner
от 2000 ₽
Вселенная Островского
12+
Драма
Вселенная Островского
3 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше