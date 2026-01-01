Оповещения от Киноафиши
Садко в подводном царстве
Киноафиша Садко в подводном царстве

Спектакль Садко в подводном царстве

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл «Садко в подводном царстве» в Театре «Глобус»

Театр «Глобус» представляет мюзикл режиссёра Глеба Матвейчука. В центре сюжета — гусляр Садко, который отправляется в Царство Владыки Вод Морских. Это оригинальный авторский проект, который обещает зрелище, полное волшебства и увлекательных встреч.

Забавные герои и актуальные темы

Зрители встретят энергичную Медузу Тессловну и других ярких обитателей подводного мира. Каждый из них принесёт свою долю веселья и загадок, а также покажет, что проблемы жителей морских глубин удивительным образом схожи с переживаниями обычных людей.

Музыка и танцы для всей семьи

Мюзикл «Садко в подводном царстве» сочетает в себе захватывающее музыкальное сопровождение и яркие хореографические номера. Это спектакль, который станет прекрасным выбором для просмотра с семьёй. Он подарит возможность по-новому взглянуть на эпический мир старинных русских былин, наполненных приключениями и мудростью.

Приходите на мюзикл и насладитесь атмосферой добра, света и искренности!

В других городах
Апрель
2 апреля четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
3 апреля пятница
11:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

