Спектакль Садко. Русская былина

Волшебство русской былины: интерактивный спектакль «Садко» в Доме Кочневой на Фонтанке

Спектакль «Садко» — это увлекательная интерпретация известной русской былины, которая знакома детям и их родителям. История повествует о том, как волшебное искусство певца-гусляра оказывается сильнее власти и ценнее богатства.

Музыка и интерактивность

Во время спектакля зрители услышат мелодии, исполняемые на народных музыкальных инструментах: окарине, гуслях и баяне. Это создает уникальную атмосферу, погружающую в мир русских народных традиций.

Сказочные пространства и танцы

Юные зрители смогут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать в интерактивных играх с артистами. Их ждут народные танцы и путешествия по сказочным пространствам, что сделает спектакль незабываемым.

Участники спектакля

Спектакль включает в себя талантливых исполнителей:

Анна Яковлева

Ольга Котлярова (фортепиано)

Владимир Водянников (мандолина)

Надежда Фадеева (вокал)

Константин Шаханов (гусли)

Также в спектакле принимает участие Государственный ансамбль танца «Барыня». Авторы идеи — Анна Яковлева и Ольга Котлярова, которые прекрасно передают дух русской культуры через музыку и хореографию.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и народного искусства вместе с «Садко»!