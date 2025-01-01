Спектакль Садко. Русская былина

Меню
Садко. Русская былина
0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебство русской былины: интерактивный спектакль «Садко» в Доме Кочневой на Фонтанке

Спектакль «Садко» — это увлекательная интерпретация известной русской былины, которая знакома детям и их родителям. История повествует о том, как волшебное искусство певца-гусляра оказывается сильнее власти и ценнее богатства.

Музыка и интерактивность

Во время спектакля зрители услышат мелодии, исполняемые на народных музыкальных инструментах: окарине, гуслях и баяне. Это создает уникальную атмосферу, погружающую в мир русских народных традиций.

Сказочные пространства и танцы

Юные зрители смогут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать в интерактивных играх с артистами. Их ждут народные танцы и путешествия по сказочным пространствам, что сделает спектакль незабываемым.

Участники спектакля

Спектакль включает в себя талантливых исполнителей:

  • Анна Яковлева
  • Ольга Котлярова (фортепиано)
  • Владимир Водянников (мандолина)
  • Надежда Фадеева (вокал)
  • Константин Шаханов (гусли)

Также в спектакле принимает участие Государственный ансамбль танца «Барыня». Авторы идеи — Анна Яковлева и Ольга Котлярова, которые прекрасно передают дух русской культуры через музыку и хореографию.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и народного искусства вместе с «Садко»!

