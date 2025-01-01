Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Садко. Русская былина с цветной песочной анимацией
Билеты от 800₽
Киноафиша Садко. Русская былина с цветной песочной анимацией

Садко. Русская былина с цветной песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Премьера концерта «Садко» с цветной песочной анимацией

Приглашаем вас на уникальное событие – премьеру для детей и взрослых, которое соединит вековую мудрость русского эпоса с визуальной красотой современного песочного искусства. В величественных стенах Соборной палаты оживет одна из самых вдохновляющих жемчужин нашего культурного наследия – былина о новгородском купце Садко.

Музыкальный и визуальный опыт

Уникальный музыкальный опыт «Сила культуры и истории» – это волшебное слияние слова, музыки и песочной анимации, создающее живую историю. Спектакль объединяет глубокое содержание русской былины с завораживающей визуализацией, что делает его неповторимым художественным опытом.

Сюжет и символизм

Былина о Садко повествует о жизни и приключениях талантливого гусляра из Новгорода. Это произведение принадлежит к новгородскому циклу былин – крупнейшему циклу русского народного эпоса. Перед вами раскроется образ Садко – умного и бескомпромиссного героя, чья история символизирует путь от скромных начал к невероятной славе.

Садко – яркий пример того, как искусство, любовь и преданность своим мечтам могут изменить судьбу. Его стремление к счастью становится подлинной национальной идеей, вдохновляя зрителей не бояться неизведанного и смело идти к своим целям.

Уникальные визуальные решения

Что вас ждет на спектакле? Погружение в мир, где каждый значимый момент былины будет рождаться прямо на ваших глазах, преобразовываясь в живые, переливающиеся картины цветной песочной анимации. Изящные линии и тончайшие оттенки песка сплетутся в удивительные образы, передавая всю драматичность и поэзию древнего текста.

Прикоснитесь к вечному

Вы станете свидетелями чудес, что испытывали люди, доверяясь судьбе и своим силам. Их истории о любви и стремлении к новому станут частью вашего личного понимания жизни. Не упустите возможность прикоснуться к вечному через призму новаторского искусства!

Премьера «Садко» с цветной песочной анимацией – это незабываемое зрелище, которое наполнит вашу душу светом и вдохновением. Соборная палата – место, где история оживает. Мы ждем вас на премьере!

Купить билет на концерт Садко. Русская былина с цветной песочной анимацией

Помощь с билетами
Октябрь
12 октября воскресенье
13:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
31 октября в 19:30 Papa Moscow
от 790 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
17 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Лада Дэнс
18+
Поп
Лада Дэнс
10 октября в 22:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше