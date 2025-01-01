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Садко и Царевна морская
Билеты от 500₽
Киноафиша Садко и Царевна морская

Спектакль Садко и Царевна морская

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Волшебство и музыка: мюзикл о Садко

Много веков назад жил легендарный певец Садко. Этот герой русских былин стал символом верности родной земле и преданности любви. За свой талант даже Царь Морской обещал ему золото, но Садко не променял свои гусли на богатство. Он пел о том, что на Руси всегда считалось главным: о чести и достоинстве.

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!» – гласит народная мудрость. Именно эта пословица подчеркивает важность историй, которые мы передаем из поколения в поколение. В мюзикле о Садко былинный эпос гармонично сочетается с современной музыкой, созданной известным театральным композитором В. Качесовым.

Новые и традиционные персонажи

Спектакль удивляет не только музыкой, но и яркими персонажами. Зрителей ждут как знакомые герои, так и новые образы, которые привнесут свежесть в знакомую историю. Интрига мюзикла заключается в том, что финал возвращает Садко и его Царевну на землю, обещая надежду и новые начинания.

Погружение в сказочный мир

Приключения главных героев погружают зрителей в яркий и волшебный мир. Каждый найдет что-то близкое для себя, и никому не будет скучно на этом спектакле. Приходите и откройте для себя удивительную историю о Садко, которая объединяет прошлое и настоящее!

Режиссер
Наталья Печерская
В ролях
Наталья Осипова
Татьяна Петрова
Ольга Севостьянова
Константин Скрипалев
Ольга Салаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 500 ₽
18 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 500 ₽
29 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
17:00 от 500 ₽

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