Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Sadist (Italy)
Киноафиша Sadist (Italy)

Sadist (Italy)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение Sadist в Санкт-Петербурге!

Легендарные прогрессивные дэт-металисты из Италии, группа Sadist, вновь посетят Россию! Осенью этого года музыканты во главе с Tommy Talamanca порадуют своих поклонников концертом в Санкт-Петербурге.

Музыкальный мир Sadist

С момента своего дебютного альбома, Sadist создали уникальный музыкальный мир, где классический дэт-метал переплетается с прогрессивными и техничными элементами. Их композиции отличаются не только мощными гитарными рифами, но и завораживающими клавишными мелодиями.

Группа не боится экспериментировать, что делает их звучание неповторимым. Каждый новый альбом — это шаг вперед, полон авангардных решений, акустических проигрышей и клавишных реверансов.

Новый альбом и концерты

На предстоящем концерте Sadist представит свой новый альбом Something To Pierce, который продолжит линию, начатую на дебютнике. Зрители смогут насладиться огромным количеством музыки, насыщенной гитарными и клавишными партиями.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную группу вживую и погрузиться в их музыкальную вселенную!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 ноября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
19:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
29 июля в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
23 июля в 20:30 Trans-Force
от 490 ₽
6+
Джаз
Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
12 сентября в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше