Sadist (Italy)

Возвращение Sadist в Санкт-Петербурге!

Легендарные прогрессивные дэт-металисты из Италии, группа Sadist, вновь посетят Россию! Осенью этого года музыканты во главе с Tommy Talamanca порадуют своих поклонников концертом в Санкт-Петербурге.

Музыкальный мир Sadist

С момента своего дебютного альбома, Sadist создали уникальный музыкальный мир, где классический дэт-метал переплетается с прогрессивными и техничными элементами. Их композиции отличаются не только мощными гитарными рифами, но и завораживающими клавишными мелодиями.

Группа не боится экспериментировать, что делает их звучание неповторимым. Каждый новый альбом — это шаг вперед, полон авангардных решений, акустических проигрышей и клавишных реверансов.

Новый альбом и концерты

На предстоящем концерте Sadist представит свой новый альбом Something To Pierce, который продолжит линию, начатую на дебютнике. Зрители смогут насладиться огромным количеством музыки, насыщенной гитарными и клавишными партиями.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную группу вживую и погрузиться в их музыкальную вселенную!