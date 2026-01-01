Sade No Ordinary Tribute Show в Екатеринбурге

Киноконцертный театр «Космос» приглашает вас на уникальную программу «Sade No Ordinary Tribute Show» с симфоническим оркестром. В этот вечер прозвучат всем известные хиты группы Sade: «Smooth Operator», «No Ordinary Love», «Cherish the Day» и многие другие.

Это музыкальное событие обещает открыть новую грань любимых композиций, сочетая мощь симфонии и чувственность вокала. Зрителей ждет изысканное звучание, которое позволит ощутить всю палитру эмоций, присущую творчеству Sade.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером, который оставит глубокий след в ваших сердцах. Погрузитесь в мир глубоких мелодий и нежных текстов, которые сделали Sade культовой фигурой на музыкальной сцене.