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Сад ушедших душ
Киноафиша Сад ушедших душ

Спектакль Сад ушедших душ

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балетно-драматический спектакль о пороках современного общества

Приглашаем вас на уникальный балетно-драматический спектакль, который затрагивает важные темы пороков современного общества, слабости и попустительства толпы. В этом произведении поднимается вопрос о том, как сложно найти настоящих людей в мире, где ценности добра перестали быть ориентирами.

Сильные и слабые

Мир меняют люди. Сильные личности, выбравшие добро или зло, готовы отстаивать свои идеи и заражать окружающих своей энергией. Но что произойдет, если добро и зло столкнутся в открытой борьбе в ограниченном пространстве? Зло предстает перед зрителями как влиятельное, привлекательное и современное.

Герои и их борьба

Сможет ли маленькая девочка и бывшая балерина, потерявшая главное в своей жизни, противостоять открытому злу? Кажется, что у них нет шансов. Однако на их стороне неожиданно оказывается сила египетских собак, что добавляет интриги и неожиданности в развитие сюжета.

Кому стоит посетить спектакль?

Этот спектакль предназначен для взрослых и подростков, готовых сопереживать и отстаивать идеи добра вместе с нашими героями. Приглашаем всех желающих погрузиться в мир эмоций, конфликта и поиска истинных ценностей.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о борьбе за добро в нашем современном мире!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽

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