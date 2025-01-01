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Сад наслаждений
Киноафиша Сад наслаждений

Спектакль Сад наслаждений

Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Пластическое представление на тему порока и телесности

«Сад наслаждений» — это уникальное невербальное произведение, которое исследует темы порока, телесности, гендерности и сексуальности. Спектакль вдохновлён знаменитой картиной Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», которая имеет более двадцати расшифровок от искусствоведов. Наша интерпретация соединяет впечатления от этой картины с известными фактами о ней.

Концепция и форма

Спектакль находится на границе физического и кукольного театра, что придаёт ему особую выразительность. На сцене разворачиваются размышления о событиях, произошедших на четвертый день после сотворения мира. Главным местом действия становится сад — символ удивительных открытий и неожиданных образов.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль сочетает в себе элементы театра и визуального искусства, что позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые темы.
  • Создатели спектакля используют инновационные техники, чтобы передать зрительные и чувственные впечатления от картины Босха.
  • «Сад наслаждений» не только развлекает, но и заставляет задуматься о сложных вопросах человеческой природы.

Приглашаем вас посетить «Сад наслаждений» и открыть для себя новый взгляд на искусство и жизнь!

Режиссер
Евгений Корняг
В ролях
Ася Галимзянова
Кристина Цуркан
Ролан Мукминов
Денис Полевиков
Максим Максимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Сад наслаждений Сад наслаждений Сад наслаждений Сад наслаждений Сад наслаждений Сад наслаждений

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