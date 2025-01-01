Меню
О концерте/спектакле

История одной репетиции: спектакль о Наталии Сац

Спектакль «История одной репетиции» представляет собой уникальную реконструкцию репетиции, проведённой выдающимся режиссёром Наталией Ильиничной Сац. Действие разворачивается 7 ноября 1945 года в Алма-Ате, где она готовит к показу сказку Евгения Шварца «Красная Шапочка». В этот напряжённый момент, через всего лишь час после открытия первого театра для детей и юношества в Казахстане, актеры надевают костюмы, распеваются и делают последние приготовления. Между тем, Наталия Сац спешит на Зеленый Базар за реквизитом для начинающего актера Юры Померанцева...

Миф о Наталии Сац

Жизнь Наталии Сац — это настоящий миф, сопоставимый с легендами о греческих богах. Она стала свидетелем и участником множества удивительных событий, встреч и переплетений судеб, где трагические, великие и масштабные моменты складываются в один коллаж.

Культурный код Алматы

Спектакль «Сац» не только сосредотачивается на личной истории выдающейся личностью, но также помогает сохранить память о театре, который продолжает жить и действовать. Это важный шаг в адвокации места, которое стало ключевым в культурной жизни Алматы.

Действующие лица и исполнители

  • Наталия Ильинична Сац — Татьяна Тарская
  • Наташа Сац — Татьяна Костюченко
  • Илья Сац — Артем Селезнев
  • Анна Щастная — Александра Качанова
  • Всеволод Мейерхольд — Никита Коньшин
  • Евгений Вахтангов — Жанибек Багыбаев
  • Леопольд Сулержицкий — Арман Искаков
  • Израиль Вейцер — Никита Коньшин
  • Николай Черкасов — Алишер Эйнис
  • Сергей Эйзенштейн — Жанибек Багыбаев
  • Канабек Байсеитов — Махсат Сахиулы
  • Курманбек Жандарбеков — Галымжан Тобжанов
  • Юра Померанцев — Иван Шумай, Александр Красников
  • Вера Марецкая — Ольга Коржева (заслуженная артистка Казахстана)
  • Немирович-Данченко — Владимир Крылов

В массовых сценах участвуют воспитанники детской театральной студии «Sats ComUnity». Это придаёт спектаклю особую атмосферу и энергетику, соединяя прошлое и настоящее.

