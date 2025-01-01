Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сабантуй
Киноафиша Сабантуй

Спектакль Сабантуй

12+
Режиссер Рэнат Зиннатов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Сабантуя: иммерсивный спектакль на татарском языке

Бывали ли вы когда-нибудь на настоящем Сабантуе? У вас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу национального колорита и страстей. Представьте, что вы оказываетесь в гостях у обычной семьи, которая на первый взгляд кажется простой, но... Как говорится, «в тихом омуте черти водятся».

В центре сюжета — семейные отношения, полные интриг и неожиданных поворотов. Почему Рашид, отец семейства, против свадьбы своей дочери Алии? Что заставляет его думать, что жених Марат недостоин ее сердца? И какие тайные замыслы строит Вагиз, близкий друг Рашида? Не менее важна и роль Галия, жены Рашида, чье мнение может изменить всё.

Что такое иммерсивный спектакль?

Этот спектакль — первый иммерсивный проект, который почти полностью проводится на татарском языке. Однако не стоит переживать, если вы не владеете татарским — история будет понятна всем! Вы сможете не только наблюдать за событиями, но и участвовать в них, помогая героям решать их судьбы.

Станьте частью татарской свадьбы!

Не упустите возможность стать свидетелем настоящего Сабантуя и даже оказаться на татарской свадьбе. Это не просто спектакль — это уникальный опыт, который оставит яркие впечатления и подарит новые эмоции.

Интересно? Конечно, интересно! Рәхим итегез! Добро пожаловать в мир, где каждое действие может изменить судьбу героев.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 24 августа
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Спасти рядового Гамлета
18+
Мюзикл Комедия Комедийная драма
Спасти рядового Гамлета
8 сентября в 19:00 Культурно-спортивный комплекс «Уникс»
от 2000 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
27 декабря в 19:30 Дворец земледельцев
от 6000 ₽
Kaleidoscope Art&Dining
12+
Иммерсивный
Kaleidoscope Art&Dining
21 сентября в 17:00 Калейдоскоп
от 9800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше