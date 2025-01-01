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С вечера до полудня
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Спектакль С вечера до полудня

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Виктора Розова «С вечера до полудня» в Школе драматиеского искусства

Спектакль по пьесе Виктора Розова «С вечера до полудня» предлагает зрителям уникальную зарисовку из жизни московской семьи. Действие охватывает всего лишь один день, но за это время герои успевают пережить множество значимых событий и переосмыслить свое место в жизни.

О пьесе и ее значении

Несмотря на скромную сценическую историю, эту пьесу можно смело назвать одной из лучших работ Виктора Розова благодаря мастерству композиции. В ней автор исследует термин «всадник», который, по словам Леонида Хейфеца, был важен для Розова в быту. Этот термин символизирует качества, которые драматург не любил: умение оседлать жизнь ради личного успеха, не обращая внимания на чувства окружающих.

В положительных героях Розов ценит порыв, идеализм и стремление к правде, даже если они порой наивны, но всегда искренни. Режиссер спектакля Егор Равинский отмечает: «Герои идут от внутренней болезни к выздоровлению. В начале действия ощущается запустение и упадок, но постепенно все меняется, и мы понимаем, что близки перемены». Главной темой спектакля станут мораль и справедливость.

Сюжетные линии и их взаимодействие

Спектакль включает несколько одновременно развивающихся сюжетных линий, каждая из которых влияет на остальные и дополняет их. В разговоре двух друзей зрители услышат размышления об истинном таланте. Встреча бывших мужа и жены заставит задуматься о различиях между дружбой и любовью, а расставшиеся влюбленные увидят друг в друге что-то новое. Отец и сын также смогут понять друг друга лучше.

Финал и его послание

Все эти линии приведут к простой, но важной мысли в финале: не стоит бояться перемен, ведь они помогают начать жизнь с чистого листа.

Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который заставит вас задуматься о вечных вопросах морали и справедливости!

Режиссер
Егор Равинский
В ролях
Олег Охотниченко
Андрей Финягин
Ольга Бондарева
Кирилл Тепляков
Мария Викторова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽
11 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 800 ₽

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