Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С требованием веры. Стихи Марины Цветаевой в исполнении Господина Литвиновича
Киноафиша С требованием веры. Стихи Марины Цветаевой в исполнении Господина Литвиновича

Спектакль С требованием веры. Стихи Марины Цветаевой в исполнении Господина Литвиновича

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер поэзии Марины Цветаевой с Сергеем Пароходовым

В этот вечер стихи Марины Цветаевой прозвучат так, как будто написаны сегодня — остро, искренне, с полной открытостью. Это не просто чтение, а настоящая встреча с поэзией, которая оставляет след в сердцах слушателей. Поэзия Цветаевой заставляет чувствовать, вспоминать и искать ответы на волнующие вопросы.

Об артистах

Господин Литвинович, в роли которого выступает Сергей Пароходов, является одним из самых ярких чтецов современной России. Его исполнение произведений Цветаевой — это не просто чтение, а глубокое погружение в эмоциональный мир поэтессы. Сергей Пароходов мастерски передает внутреннюю драму, страсть и одиночество Цветаевой, заставляя весь зал замирать в ожидании каждого слова.

Что ожидать от вечера

Этот вечер предназначен для тех, кто ищет в поэзии не простое развлечение, а настоящие переживания. Он станет особенным событием для всех, кто понимает силу искреннего слова и готов открыть свое сердце навстречу глубоким эмоциям.

Интересные факты о Цветаевой

Марина Цветаева — одна из самых значительных фигур в русской литературе. Ее творчество отличается уникальной музыкальностью и глубиной, а также стремлением передать самые интимные переживания. Исполнение её стихов всегда вызывало восторг и глубокое сопереживание.

Не упустите возможность стать частью этого уникального поэтического вечера, где слова обретут новую жизнь!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Диалоги. Мнения. Эпизод III
16+
Иммерсивный
Диалоги. Мнения. Эпизод III
20 августа в 22:00 Шум
от 1500 ₽
Красотка и семья
16+
Комедия
Красотка и семья
2 октября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1500 ₽
Дон Кихот
6+
Балет
Дон Кихот
13 сентября в 19:00 Мариинский театр
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше