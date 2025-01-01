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С тобой и без тебя
Билеты от 1000₽
Киноафиша С тобой и без тебя

Спектакль С тобой и без тебя

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История любви Константина Симонова и Валентины Серовой

Константин Симонов и Валентина Серова встретились в молодости, когда он был начинающим литератором, а она — актрисой, на пути к славе. Каждый спектакль для Симонова был настоящим праздником: он сидел в первых рядах, следил за каждым её движением и интонацией, абсолютно влюблённый. Но её сердце было занято другим — Валентина не могла забыть своего мужа, героя-летчика, погибшего недавно.

Стойкость и ожидание: путь к взаимности

Несмотря на отсутствие взаимности, Симонов не сдавался. Он продолжал бороться за её внимание, доказывал свою любовь, не покидая надежды. И в конце концов Валентина согласилась быть с ним, но не могла ответить ему тем же горячим чувством. Она осталась преданной памяти своего мужа, несмотря на привязанность к Симонову.

Симонов и его признание любви в стихах

В 1942 году был опубликован сборник стихов Симонова «С тобой и без тебя», который он посвятил своей музе. Эти стихи стали настоящим символом того времени: любовь, ожидание, тоска, разлука. Книга стала невероятно популярной, её переписывали от руки, учили наизусть и передавали любимым. Для многих она стала своего рода молитвой, отражением чувства, которое переживали те, кто ожидал возвращения своих близких с войны.

Тема войны и любви

Симонов смог передать самое главное — любовь, которая стала источником силы в условиях войны. Для одних это были стихи о тоске по любимым, для других — слова, которые помогали выжить и оставаться живыми, питаясь этой любовью, даже на фронте.

Режиссер
Александр Бурдонский
В ролях
Алена Фалалеева
Людмила Татарова-Джигурда
Александр Дик
Игорь Марченко
Антон Морозов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

С тобой и без тебя С тобой и без тебя С тобой и без тебя

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