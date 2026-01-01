Эпохальный концерт Рахманинова в Колонном зале Дома Союзов

20 ноября в Колонном зале Дома Союзов состоится незабываемый концерт, посвященный 125-летию премьеры Эвереста фортепианной литературы — Концерта для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова. Этот шедевр, написанный в сложный период жизни композитора, является одним из его самых значительных произведений и по праву считается классикой мировой музыки.

Зал с историей

Колонный зал, обладающий более чем 200-летней историей, служил местом, где сам Рахманинов дирижировал своим оркестром. Сегодня у зрителей есть уникальная возможность оказаться в этом архитектурном памятнике и насладиться музыкой, создающей неповторимую атмосферу.

Программа вечера

Концерт откроется знаковым произведением — Концертом для фортепиано с оркестром №2. В ходе вечерней программы также прозвучит финальное оркестровое произведение Рахманинова — Сюита Симфонические танцы . Это фантастическое творение стало буквальным посланием композитора к будущим поколениям.

Исторический контекст

Чтобы понять, как был создан Второй концерт, стоит вспомнить о личных тревогах Рахманинова, которые следовали за провалом его первой симфонии. Долгое время он не мог писать музыку, пока не нашел помощь в лице врача Николая Даля. Благодаря его поддержке и ободряющим словам, композитор вновь стал творить, и Второй концерт стал символом его личного и творческого возрождения.

Исполнители вечера

В этот день выступит Государственный Кремлёвский оркестр под управлением дирижёра Константина Чудовского, а солистом вечера станет пианист Филипп Копачевский, лауреат множества международных конкурсов.

Подробности о произведениях

Сюита Симфонические танцы , написанная Рахманиновым в период жизни на берегу моря, выражает музыкальную интерпретацию различных этапов человеческого существования. Первое исполнение состоялось в 1941 году, а в России Симфонические танцы были исполнены впервые только в 1943 году.

Важная информация

Продолжительность концерта: 2 отделения по 40 минут. Программа может быть изменена.

Артисты оркестра

Государственный Кремлевский оркестр является одним из ведущих музыкальных коллективов России. В его составе — как опытные музыканты, так и молодые таланты, что обеспечивает высокое качество исполнения. Художественный руководитель и главный дирижер — Константин Чудовский.

Знаковые достижения