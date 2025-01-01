С Новым годом!

В ДК «Газ» состоится новая концертная новогодняя программа, которая порадует зрителей в двух отделениях. Это великолепное событие соберет на одной сцене выдающихся исполнителей, что создаст уникальную атмосферу праздника.
В программе примут участие:
Настоящий праздник ждет любителей развлекательных новогодних мероприятий, а также тех, кто ценит качественное исполнительское искусство. Эта программа станет отличным началом нового года, полным ярких эмоций и замечательных впечатлений.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться выступлениями талантливых артистов!