С Новым годом!
С Новым годом!

С Новым годом!

12+
Возраст 12+

О концерте

Праздничная новогодняя программа в ДК «Газ»

В ДК «Газ» состоится новая концертная новогодняя программа, которая порадует зрителей в двух отделениях. Это великолепное событие соберет на одной сцене выдающихся исполнителей, что создаст уникальную атмосферу праздника.

Участники программы

В программе примут участие:

  • заслуженный артист России Сергей Миндрина;
  • участник шоу «Перепой звезду» на Первом канале Руслан Юськаева;
  • ведущие солисты Музыкального театра им. В. Т. Степанова;
  • балет Театра танца «Солнечный бестселлер».

Для кого эта программа

Настоящий праздник ждет любителей развлекательных новогодних мероприятий, а также тех, кто ценит качественное исполнительское искусство. Эта программа станет отличным началом нового года, полным ярких эмоций и замечательных впечатлений.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться выступлениями талантливых артистов!

Купить билет на концерт С Новым годом!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
18 декабря четверг
18:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1100 ₽

Фотографии

С Новым годом!

