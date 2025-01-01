С Новым годом!

Праздничная новогодняя программа в ДК «Газ»

В ДК «Газ» состоится новая концертная новогодняя программа, которая порадует зрителей в двух отделениях. Это великолепное событие соберет на одной сцене выдающихся исполнителей, что создаст уникальную атмосферу праздника.

Участники программы

В программе примут участие:

заслуженный артист России Сергей Миндрина;

участник шоу «Перепой звезду» на Первом канале Руслан Юськаева;

ведущие солисты Музыкального театра им. В. Т. Степанова;

балет Театра танца «Солнечный бестселлер».

Для кого эта программа

Настоящий праздник ждет любителей развлекательных новогодних мероприятий, а также тех, кто ценит качественное исполнительское искусство. Эта программа станет отличным началом нового года, полным ярких эмоций и замечательных впечатлений.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться выступлениями талантливых артистов!