«С неба упали три яблока» - спектакль о надежде и человеческом духе

Гастроли «Ведогонь-театра» в Москве представляют спектакль «С неба упали три яблока» - трогательную историю о бедах и радостях жителей маленькой армянской деревушки. Это горькая, смешная и порой детективная повесть, наполненная библейским смыслом, которая заставляет задуматься о несокрушимости человеческого духа и великой надежде. Порой, поддаваясь унынию, человек не может разглядеть счастье, которое так близко. Но стоит только вглядеться…

Роман-бестселлер Наринэ Абгарян, положенный в основу спектакля, был написан в жанре магического реализма под вдохновением от произведений Габриэля Гарсиа Маркеса. В 2015 году эта книга была удостоена престижной литературной премии России «Ясная поляна».

Режиссер и ее видение

Режиссер Татьяна Тарасова, известная своими работами в театре, призвана передать атмосферу романа на сцене. Она работала над такими спектаклями, как «Толстая тетрадь» и «Чем люди живы». Татьяна отмечает:

«С первых страниц роман Наринэ Абгарян поразил меня своей откровенностью и огромной любовью к людям. Это история об уникальной человеческой нежности. „С неба упали три яблока“ — прекрасная, тонкая, чувственная и атмосфера, которую непросто перенести на сцену, но мы стараемся сохранить живую словесную вязь, наполненную эмоциями».

Мнение автора

Наринэ Абгарян делится своим взглядам на творчество:

«История, описанная в романе, полностью вымышленная, но основана на некоторых реальных ситуациях. Писать простую прозу о человеке можно только при условии искренности и любви к людям, что, к сожалению, удается не всем. Чем искреннее твое отношение, тем чище и правдивее получается проза».

Автор: Наринэ Абгарян

Постановка: Татьяна Тарасова

Продолжительность: 4 часа

Обратите внимание: в спектакле присутствуют сцены табакокурения и используется дыммашина.