Премьера спектакля «С неба упали три яблока»по мотивам романа Наринэ Абгарян в театре «Старый дом»

Театр «Старый дом» готовит свою новую премьеру – спектакль «С неба упали три яблока», основанный на пьесе драматурга Дмитрия Богославского, написанной по мотивам одноименного романа Наринэ Абгарян.

Работа над спектаклем

Команда театра активно трудится над новой постановкой. Режиссер Александр Огарев и художник Елена Жукова уже продемонстрировали техническим службам театра макеты будущего спектакля.

Сцена и костюмы

На представленных фотографиях можно увидеть детали некоторых костюмов. Зрители смогут увидеть, какое сценическое воплощение примет деревушка Маран, затерянная среди гор, где реальность и вымысел переплетаются. Ожидаемая атмосфера спектакля обещает быть поистине завораживающей.

Дата премьеры

Премьера спектакля «С неба упали три яблока» запланирована на май 2025 года. Следите за новостями театра, чтобы не пропустить это необычное событие!